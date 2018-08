‘Brands laat aankoop van kleine elf miljoen euro op huurbasis gaan’

Nikola Vlasic gaat zijn minuten dit seizoen niet maken bij Everton. De twintigjarige aanvallende middenvelder heeft voet op Russische bodem gezet en staat op het punt om te tekenen bij CSKA Moskou. Die club gaat Vlasic huren van the Toffees.

Het Everton van directeur voetbalzaken Marcel Brands nam Vlasic vorig jaar zomer voor een kleine elf miljoen euro over van Hajduk Split. Veel indruk heeft het talent nog niet weten te maken op Goodison Park, want hij speelde slechts negentien wedstrijden in het eerste elftal. Daarin kwam hij tot twee doelpunten en één assist.

Vlasic, die twee interlands voor Kroatië achter zijn naam heeft staan, is dringend nodig bij CSKA. Alan Dzagoev, Konstantin Kuchaev, Khetag Khosonov en Aleksandr Makarov zitten namelijk in de lappenmand en onder anderen Bibras Natkho (Olympiacos) en Aleksandr Golovin (AS Monaco) zijn vertrokken.

Vlasic ruilde het bescheiden Omladinac Vranjic in de winter van 2010 in voor Hajduk en zou uiteindelijk 120 wedstrijden in het eerste elftal van de topclub spelen. Daarin kwam hij tot dertien doelpunten en twintig assists. Omdat zijn contract vorig jaar nog slechts één seizoen doorliep, moest Hajduk wel akkoord gaan met een verkoop aan Everton.