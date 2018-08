Volgende icoon stopt bij Kroatië: ‘Tranen laten vloeien, gespeeld met injecties’

Mario Mandzukic maakte dinsdag wereldkundig dat hij zich niet meer beschikbaar stelt voor de nationale ploeg van Kroatië en de aanvaller van Juventus is niet de enige speler van de stuntploeg op het WK die na het eindtoernooi in Rusland afzwaait. Danijel Subasic maakt woensdag via Instagram bekend dat hij na tien jaar stopt bij het nationale elftal.

“Lieve fans van Kroatië”, begint de 33-jarige doelman van AS Monaco op het sociale medium. “Het was een lange reis sinds mijn eerste oproep in 2008. Na veel inspanning en jaren van geduld op de bank ben ik de nummer 1 geworden met mijn favoriete nummer 23. Ik wil graag alle trainers die ik heb gehad, bedanken. Ik heb zoveel van jullie geleerd!”

“Ieder van ons heeft een tijd om te gaan en het is aan ons om te schatten hoe lang we nog kunnen spelen. Misschien kan ik nog een nieuwe cyclus spelen, maar misschien was dat teveel gevraagd. Dit is waarom ik mijn gewaardeerde collega's de kans gun om hun dromen te realiseren, zoals ik dat heb gedaan met Kroatië”, aldus de 44-voudig international.

Subasic bedankt zijn ploeggenoten voor de 'prachtige reis' deze zomer en geeft aan dat hij het avontuur in Rusland voor altijd zal blijven herinneren. “Gepraat op het veld, geschud met onze hoofden, tranen laten vloeien, gespeeld met injecties, pillen slikken alsof het snoepgoed was: alles voor het shirt, voor de mensen, voor de zilveren plak op het WK!”