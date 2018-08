Zaha vergeet topclubs en gaat 145.000 euro per week verdienen

Wilfried Zaha blijft langer bij Crystal Palace. De club uit Londen maakt bekend dat de 25-jarige aanvaller zijn tot medio 2022 doorlopende contract met één seizoen heeft verlengd. Nu ligt Zaha dus tot de zomer van 2023 vast op Selhurst Park.

“Ik ben erg blij. Ik wilde natuurlijk dat het zo snel mogelijk geregeld was zodat ik mij op het seizoen kon concentreren. Ik ben buzzing dat we alles nu helemaal opgelost hebben”, aldus Zaha op de website van zijn werkgever. Volgens de Daily Mail is de buitenspeler de bestbetaalde speler van the Eagles, aangezien hij nu ruim 145.000 euro per week verdient. Eerder stond hij voor 112.000 euro per week op de loonlijst.

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 15 Aug 2018 om 2:55 (PDT)

De achtvoudig international van Ivoorkust, die nog twee caps behaalde voor Engeland, werd eerder deze zomer in verband gebracht met onder meer Tottenham Hotspur en Chelsea. De Daily Mirror schreef begin augustus zelfs dat Zaha zijn zinnen had gezet op een transfer naar Chelsea en een transferverzoek overwoog. Hij heeft er nu dus voor gekozen om zijn club trouw te blijven.

Zaha ruilde Crystal Palace in de winter van 2013 in voor Manchester United, maar brak nooit door op Old Trafford. In vier wedstrijden wist hij niet te scoren. Zaha werd verhuurd aan Cardiff City, werd tweemaal gestald bij Crystal Palace en in 2015 keerde hij definitief terug bij de club van huidig manager Roy Hodgson. Tot dusverre was Zaha in 288 wedstrijden goed voor 44 doelpunten en 55 assists.