Bankzitter van Liverpool onderhandelt: ‘Hij verdient een topclub’

Napoli is nog altijd op zoek naar een nieuwe doelman. De club van trainer Carlo Ancelotti zag José Manuel Reina, Rafael en Luigi Sepe vertrekken en legde zelf Alex Meret en Orestis Karnezis vast. Beide keepers worden gehuurd van Udinese. Daarmee zijn i Partenopei echter nog niet klaar.

Omdat Meret met een armblessure kampt en Karnezis Ancelotti naar verluidt niet kan overtuigen, willen de blauwhemden een nieuwe doelverdediger vastleggen. Guillermo Ochoa van Standard Luik is in beeld, maar Simon Mignolet is eveneens een optie. “We zijn in gesprek, maar er is nog geen akkoord’, reageert zaakwaarnemer Nico Vaesen.

“Liverpool wil hem behouden, maar Simon wil en moet spelen. Hij verdient een topclub. Voor Napoli is Mignolet wat betreft kwaliteit de beste optie, maar we moeten ook het economische gedeelte in overweging nemen”, aldus de agent in gesprek met de krant La Dernière Heure.

Bij Liverpool speelt Mignolet de derde viool achter Loris Karius en aankoop Alisson Becker. De dertigjarige Belg, 21-voudig international, kwam in de zomer van 2013 over van Sunderland. Sindsdien stond hij in 202 wedstrijden tussen de palen bij the Reds. Zijn contract loopt nog toe medio 2021 door.