‘Hij is groot, maar heeft nog te veel kilo’s aan zijn heupen hangen’

Mathias Pogba blijft zonder club zitten. De aanvaller vertrok vorig jaar zomer bij Sparta Rotterdam en heeft sindsdien geen officiële wedstrijd meer gespeeld. Onlangs was hij op proef in Duitsland, maar ook daar is hij zonder contract vertrokken.

De 27-jarige Pogba was op proef bij KFC Uerdingen 05, een club die uitkomend op het derde niveau. “Hij is alweer weg. Mathias heeft het team niet verder kunnen helpen. Hij verkeert in fysiek opzicht nog niet in een goede staat”, reageert trainer Stefan Krämer in gesprek met BILD.

“Mathias heeft voor een ‘nummer negen’ een goed lichaam, hij is groot. Maar hij heeft nog te veel kilo’s aan de heupen hangen.” Pogba, de broer van Manchester United-middenvelder Paul Pogba, speelde tot dusverre in zes landen: Spanje, Frankrijk, Engeland, Italië, Schotland en Nederland.

In dienst van Sparta Rotterdam kwam de vijfvoudig A-international van Guinee tot zestien wedstrijden en vier doelpunten. Hij kon zich echter niet langer vinden in de rol die Alex Pastoor voor hem had weggelegd, want de trainer zag in Pogba vooral een pinchhitter in plaats van een vaste basisspeler.