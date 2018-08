Kovac drukt stempel en voert strikt telefoonverbod in bij Bayern München

Niko Kovac is sinds deze zomer trainer van Bayern München. De van Eintracht Frankfurt overgekomen oefenmeester is al enkele weken actief bij de Duitse topclub en de Kroaat heeft al wat regels ingevoerd die de discipline moeten waarborgen. Zo mogen de spelers van der Rekordmeister hun telefoon buiten de kleedkamer om nauwelijks meer gebruiken.

Er geldt namelijk een telefoonverbod in onder meer de kantine, ontspannigs- en behandelingsruimtes. Toen de spelers in het begin de regels vergaten, dreigde Kovac na twee weken aankijken met forse sancties. “Het gebruik van de telefoon in de kleedkamer is prima, maar voor de rest is het verboden”, zegt de 46-jarige Kroaat in gesprek met BILD.

“Als we gezamenlijk zitten te eten, zou het normaal moeten zijn dat mensen tegen elkaar praten en niet zitten te spelen met hun telefoon. Ik wil dat de spelers dingen met elkaar uitwisselen. Zelfs bij de fysiotherapeuten op de bank moeten spelers relaxen en niet constant met hun telefoon bezig zijn. Daarbij kan ik me niet voorstellen dat de straling van de telefoon bevorderlijk is.”

Kovac is met zijn ploeg succesvol aan het nieuwe seizoen begonnen. Afgelopen zondag was de Duitse topclub met 0-5 te sterk voor Frankfurt in de strijd om de Duitse Super Cup. Robert Lewandowski was met een hattrick de belangrijkste man aan de kant van Bayern. Vrijdag 24 augustus start de Bundesliga voor Bayern met een thuiswedstrijd tegen TSG Hoffenheim.