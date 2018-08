‘Feyenoord denkt aan middenvelder en concurreert met Juventus’

Feyenoord gaat zich deze zomer mogelijk nog versterken met een middenvelder. Görkem Saglam staat volgens de website Fussballtransfers in de belangstelling van de club van de geplaagde trainer Giovanni van Bronckhorst. Ook Juventus zou interesse hebben in de aanvallende middenvelder van VfL Bochum.

Saglam maakte in 2006 de overstap van SG Wattenscheid 09 naar de jeugdopleiding van Bochum. Hij maakte in het seizoen 2015/16 zijn debuut in het eerste elftal, maar vorig seizoen kwam hij slechts viermaal in actie in de 2. Bundesliga. Ook in het huidige voetbaljaar lijkt hij niet op veel kansen van coach Robin Dutt te hoeven rekenen.

Saglam wordt desondanks gezien als een groot talent. Bochum liet hem daarom in juni nog een nieuw contract ondertekenen. De international van Duitsland Onder-20 ligt tot medio 2020 vast en als clubs hem willen overnemen, zal er dus een transfersom op tafel gelegd moeten worden.

Saglam, die ook over een Turks paspoort beschikt, speelde tot dusverre twintig wedstrijden in het eerste elftal. In de Bundesliga voor A-junioren kwam hij in 44 wedstrijden in actie. Daarin kwam de belofte tot 25 doelpunten en 12 assists. Hoeveel er voor Saglam betaald zou moeten worden, dat is niet bekend.