Clubicoon fileert Emery: ‘Wat heeft hij de afgelopen zes weken gedaan?’

Arsenal verloor zondag de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen met 0-2 van Manchester City. De ploeg van Unai Emery was kansloos tegen de regerend kampioen van Engeland, stelt Tony Adams vast. De voormalig aanvoerder van the Gunners zegt bij talkSPORT dat hij meer had verwacht van de Spaanse manager en zijn pupillen.

De oud-verdediger ziet geen verandering ten opzichte van het regime van Arsène Wenger. “Het was hetzelfde liedje. Ik was teleurgesteld. Na Arsène, die altijd openlijk de aanval koos, wilde ik graag zien dat de nieuwe manager de boel zou dichtgooien en alles strak zou regelen. In de afgelopen tien jaar hebben we constant onnodige doelpunten weggegeven, thuis en uit.”

Adams, die van 1983 tot 2002 actief was in het eerste van de Londense club, had graag gezien dat aankoop Bernd Leno zou spelen in plaats van Petr Cech. “Zodat hij met zijn verdedigers kon gaan samenwerken. Twee controlerende middenvelders ervoor en dan was er een clean sheet. Men snakte ernaar, maar ik heb het niet gezien. Ik vind dat hij (Emery, red.) veel verkeerde keuzes heeft gemaakt.”

“Zijn beste drie spelers stonden wissel!”, verwijst de Engelsman naar Alexandre Lacazette, Stephan Lichtsteiner en Lucas Torreira. “Ik begrijp niet waarom hij niet met deze spelers startte. Wat heeft hij de afgelopen zes weken gedaan? Je hebt zes weken voorbereiding gehad, maak er wat van! Arsrenal-fans door het hele land willen dat de club mee gaat doen om de titel, maar momenteel zijn we niet eens dichtbij.”