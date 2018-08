Ajax-talenten geloofd: ‘Van dat middenveld liep het kwijl je soms uit de mond’

Carel Eiting speelde in de jeugd bij Ajax veelvuldig samen met Donny van de Beek en Abdelhak Nouri. Het talent zegt in gesprek met Voetbal International dat zij met zijn drieën vaak spraken over gezamenlijk voetballen op het middenveld van Ajax 1. Eiting vertelt dat Frenkie de Jong, overgekomen vanuit de jeugdopleiding van Willem II, ook deel uitmaakte van het gevreesde Ajax-middenveld in de jeugd.

“Toen werd het een verhaal van ons vieren, dat we samen hoopten door te breken bij Ajax. Als je zó lekker samenspeelt en je hebt dezelfde ambities, dan is het leuk om af en toe te praten over hoe onze toekomst bij Ajax eruit zou kunnen zien”, zegt de twintigjarige Eiting, die constateert dat de oorspronkelijke droom zonder de aanwezigheid van Nouri vervlogen is.

Sjaak Swart, vaak te vinden op jeugdcomplex De Toekomst, is zeer positief over de Ajax-talenten. “Van dat middenveld liep het kwijl je soms uit de mond. Ik heb bij de junioren wedstrijden van ze gezien: dan tikten Donny, Appie en Carel de tegenstander helemaal scheel. Mooie een-tweetjes, veel positiewisselingen, alles één keer raken, veel druk naar voren. Precies het spel dat Ajax hoort te spelen.”

Mister Ajax ziet in Eiting vooral een controlerende middenvelder. “Zo zien we ze graag bij Ajax. Met heel veel balgevoel in zijn linkerbeen. Daardoor kun je hem gerust in de dekking aanspelen, waarna hij voor de juiste voortzetting zorgt. Het liefst zo snel mogelijk de diepte in”, aldus de oud-aanvaller, die concludeert dat het spel van Eiting nog wat directer en sneller kan: “Zeker op zijn positie is dat belangrijk.”