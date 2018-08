SC Heerenveen en AZ sluiten akkoord over Rienstra

Ben Rienstra is de nieuwste aanwinst van sc Heerenveen. De 28-jarige middenvelder is overgekomen van AZ en heeft een contract voor drie seizoenen getekend in het Abe Lenstra Stadion. Heerenveen bevestigt de transfer woensdagmiddag via de officiële kanalen.

Rienstra werd geboren in Alkmaar en speelde in de jeugd bij onder meer Ajax en AZ. Via Heracles Almelo en PEC Zwolle keerde hij in de zomer van 2015 terug in het AFAS Stadion, maar afgelopen seizoen werd Rienstra gestald bij Willem II. Na 74 wedstrijden in Alkmaarse dienst gaat de voormalig jeugdinternational nu verder in Friesland.

Rienstra, die ook in beeld was bij FC Twente en Israëlisch kampioen Hapoel Be’er Sheva, is de vijfde zomeraanwinst voor het team van trainer Jan Olde Riekerink. SC Heerenveen versterkte zich eerder met Rodney Kongolo (Manchester City), Sherel Floranus (Sparta Rotterdam), Filip Bednarek (transfervrij) en Sam Lammers (PSV, huur).

Technisch manager Gerry Hamstra is blij met de komst van Rienstra. "Het is mooi dat we met Ben een ervaren en allround middenvelder kunnen toevoegen aan onze selectie. Ben beschikt bovendien over scorend vermogen en heeft de afgelopen jaren in Nederland een goede cv opgebouwd.

Op de website van Heerenveen spreekt de middenvelder van een 'gemoedelijke' sfeer bij zijn nieuwe club. Hij geeft aan dat meerdere clubs belangstelling voor hem hadden. "Dus dan ga je thuis overleggen. Uit het buitenland kwamen bovendien niet de clubs waar wij graag heen wilden. Dat was nog niet concreet. Op een gegeven moment ga je kiezen en dan is sc Heerenveen een mooie stap."