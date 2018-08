Manchester United grijpt twee keer mis: ‘Maar ik heb niet verlengd’

Manchester United heeft deze zomer naar verluidt twee pogingen gedaan om Diego Godín over te nemen van Atlético Madrid. De centrale verdediger koos er echter voor om op Wanda Metropolitano te blijven, al spreekt hij in een interview met de Spaanse media tegen dat hij zijn contract reeds heeft verlengd. Godín ligt nog tot medio 2019 vast.

“Ik heb niet verlengd”, begint de 32-jarige Godín. “Ik heb aanbiedingen ontvangen, maar heb om persoonlijke redenen besloten om te blijven en ik denk nu enkel aan de finale”, doelt de international van Uruguay op de strijd in de Europese Supercup tegen Real Madrid. Die wedstrijd wordt woensdagavond vanaf 21.00 uur afgewerkt.

“Maar ik heb mijn contract niet verlengd”, gaat Godín verder. “Ik heb dat nieuws ook gelezen, maar ik weet niet waar het vandaan komt.” De stopper kon op Old Trafford naar verluidt negen miljoen euro per jaar verdienen en in zijn contract staat momenteel een gelimiteerde transfersom van twintig miljoen.

Godín kwam in de zomer van 2010 over van Villarreal en speelde 350 wedstrijden voor de club van trainer Diego Simeone. Daarin was hij goed voor 23 doelpunten en 11 assists. Godín won diverse prijzen met Atlético, waaronder LaLiga, de Copa del Rey, de Europese Supercup en de Europa League.