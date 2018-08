‘Galavoorstelling’ van Ajax: ‘Deze ploeg had ook Heracles weggeblazen’

Ajax boekte dinsdag een overtuigende overwinning op Standard Luik (3-0) en de binnenlandse kranten zijn onder de indruk van het spel van de Amsterdammers. “Ajax steelt de show”, schrijft De Telegraaf. De krant vond Ajax ‘vertimmerd en gepassioneerd’ spelen in een ‘kolkend’ stadion.

Standard maakte in de ogen van de scribent een ‘povere’ indruk, maar dat deed niets af aan het feit dat Ajax het publiek in de Johan Cruijff ArenA goed vermaakte en bij vlagen een ‘galavoorstelling’ neerzette. Wel plaatst het dagblad een kanttekening: Erik ten Hag liet Ajax tegen Heracles Almelo ‘verkeerd’ starten. Dat duel eindigde in een 1-1 gelijkspel.

“Dit elftal had ook de Almeloërs binnen een uur weggeblazen, waarna de coach alsnog spelers had kunnen sparen. Maar een kniesoor die daar (nu nog) op lette.” Het Algemeen Dagblad sluit zich bij de collega’s aan: “Ajax overklast Standard en treft Dinamo Kiev in play-offs”, zo opent men de editie van woensdag.

“De volle Johan Cruijff ArenA bulderde erop los. De fans vonden het mooi wat ze zagen. Een energieke Hakim Ziyech, die het spel naar zich toe trok. Het perfecte en kordate optreden van Nicolás Tagliafico. De souplesse van Frenkie de Jong. Soms de klasse van Dusan Tadic. Het slimme spel van Klaas-Jan Huntelaar. Eigenlijk was er niemand die uit de toon viel. Het publiek werd weer eens warm op een Europese avond.”

“Ajax domineerde en combineerde. Met hetzelfde elftal dat vorige week in Luik ook lang de bovenliggende partij was geweest, totdat een 0-2 voorsprong simpel werd weggegeven (2-2). Daarom moest Ajax er nog serieus werk van maken. En dat deed het met enthousiast, aanstekelijk spel.” De Volkskrant stelt vast dat Ajax een van de beste wedstrijden onder het bewind van Ten Hag speelde: “Met heerlijke individuele acties, fijnzinnige passes en vlot lopende aanvallen rekende Ajax in de derde voorronde van de Champions League op imponerende wijze af met de Belgen.”

“Met het meer dan overtuigende optreden spoelde Ajax de kater van afgelopen week in één keer weg. Na de weggeven voorsprong in Luik en de mislukte competitiestart tegen Heracles oogde Ajax plotseling onzeker. Dat sentiment werd tegen Standard overtuigend de kop ingedrukt.” In België constateren de media dat Ajax simpelweg een maatje te groot is: “Standard was veel te matig en Ajaxx gewoon te goed”, aldus Het Nieuwsblad: “Kansloos was Standard: 3-0 en dat is niet overdreven. Zowel Ten Hag als collega Michel Preud’homme heeft nog veel werk. Dat blijft zo. Maar Ajax heeft gewoon veel betere spelers.”

Het Laatste Nieuws vindt eveneens dat Ajax les Rouches heeft ‘overklast’, al werd Ajax in de ogen van de schrijver wel in het zadel geholpen: “De goal van de 35-jarige prijsschutter (Klaas Jan Huntelaar, red.) had eigenlijk niet goedgekeurd mogen worden. Op het moment dat de lage voorzet van linksachter Nicolás Tagliafico vertrok, stond de Nederlander immers met een voetje buitenspel.”