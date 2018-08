De Jong ontkent provocatie bij Ajax: ‘Er zit een gedachte achter’

Ajax wist zich dinsdagavond op overtuigende wijze te kwalificeren voor de play-offs voor de groepsfase van de Champions League. De Amsterdammers wonnen met 3-0 van Standard Luik, een uitslag die na de 2-2 remise in België ruimschoots voldeed. De Ajacieden tikten er lustig op los, maar Frenkie de Jong benadrukt dat er van provocatie geen sprake was.

“Nee, dat is niet provocerend. Mensen hebben de illusie dat het provoceren is als je de bal lang bij je houdt, maar soms is het handig om iemand naar je toe te trekken, want dan komt er ergens anders weer ruimte”, verklaart De Jong na afloop in gesprek met AT5. “Het lijkt dan dat je provoceert omdat je langer aan de bal bent, maar er zit een gedachte achter.”

Na de galavoorstelling tegen Standard Luik wacht in de komende weken de dubbele confrontatie met Dynamo Kiev, dat Slavia Praag wist te elimineren. De Jong ging niet direct naar Wikipedia om informatie op te zoeken over de topclub uit Oekraïne. “Vanavond niet, maar we krijgen de informatie van de trainers. Ik ga niet op Wikipedia zitten, maar ik ga wel even kijken wie ze hebben en wat ze hebben gedaan.”

“Ze zijn tot de laatste ronde gekomen, dus ze zullen vast een goede ploeg hebben. Een aantal jaren geleden heeft Ajax zich via Kiev geplaatst. Hopelijk hebben we dat scenario nu weer”, besluit de middenvelder. Volgende week speelt de ploeg van trainer Erik ten Hag eerst in de Johan Cruijff ArenA tegen Dynamo Kiev en een week later volgt de return in Oekraïne.