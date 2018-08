Trotse Cocu incasseert ‘harde klap’: ‘Zij hebben meer ervaring’

Fenerbahçe speelde dinsdagavond met 1-1 gelijk tegen Benfica in de derde voorronde van de Champions League, een uitslag die na de 1-0 nederlaag in Portugal uitschakeling betekende voor de Turkse topclub in het miljardenbal. Phillip Cocu, sinds deze zomer eindverantwoordelijke bij de Gele Kanaries, is desalniettemin trots op zijn spelers.

Gedson Fernandes scoorde in de eerste helft het belangrijke uitdoelpunt voor Benfica, waardoor Fenerbahçe en hels karwei te wachten stond. “Het doelpunt van Benfica was een harde klap, maar we gaven niet op en hebben alles gegeven wat in ons zat”, wordt Cocu na afloop geciteerd door verschillende Turkse media. "Ik kan dus niet anders dan trots zijn op mijn spelers."

Fenerbahçe kwam voor het rustsignaal nog op gelijke hoogte door een treffer van Alper Potuk, maar in de tweede helft konden de manschappen van Cocu niet meer scoren. “De twee ploegen lagen qua niveau heel dicht bij elkaar, maar Benfica heeft meer ervaring en dat hebben ze laten zien. Hier kunnen we weer van leren”, concludeert de voormalig trainer van PSV.

Fenerbahçe mag zich nu gaan opmaken voor de Europa League. De laatste keer dat de club uit Istanbul in de groepsfase van de Champions League aantrad, was liefst tien jaar geleden, in 2008. Het team van Cocu speelt komende zaterdag de tweede competitiewedstrijd van het seizoen, uit bij Yeni Malatyaspor. De eerste competitiewedstrijd tegen Bursaspor werd met 2-1 gewonnen.