‘Crisis bij Feyenoord: Van Bronckhorst stelt functioneren ter discussie’

Feyenoord verloor donderdag met 4-0 van AS Trencín en zondagmiddag was De Graafschap met 2-0 te sterk voor de Rotterdammers. De bekerwinnaar beleeft een zware periode en volgens Voetbal International heeft trainer Giovanni van Bronckhorst vlak na de pijnlijke nederlaag in Doetinchem zijn eigen positie ter discussie gesteld.

De oefenmeester vroeg in de kleedkamer of de spelers nog wel vertrouwen hadden in zijn functioneren. Volgens het weekblad is het niet voor het eerst dat Van Bronckhorst bij zijn spelersgroep polst of de samenwerking nog wel voortgezet moet worden. De trainer krijgt naar verluidt steeds meer het gevoel dat een groot deel van de selectie het niet meer voor hem wil doen.

Van Bronckhorst ergert zich aan enkele spelers binnen de groep en twijfelt of men nog wel door het vuur wil gaan voor de oefenmeester, die sinds zijn aanstelling in De Kuip vijf prijzen pakte: de landstitel in 2017, twee keer de KNVB Beker (2016 en 2018) en twee keer de Johan Cruijff Schaal (2017 en 2018). Aan het succesvolle dienstverband kan echter snel een einde komen.

Voetbal International constateert dat Van Bronckhorst met Feyenoord in zijn derde crisis is terechtgekomen, na de nederlagen bij AS Trencín en De Graafschap. "Het lijkt, alles bij elkaar opgeteld, een kwestie van tijd voordat de bom echt barst in de selectie van Feyenoord en Van Bronckhorst, die nu nog strijdbaar is, er geen zin meer in heeft", zo concludeert het weekblad.