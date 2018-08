AZ wilde PSV vorige week aftroeven: ‘Ik kan dat niet ontkennen’

PSV versterkte zich vorige week met Ryan Thomas. De 23-jarige Nieuw-Zeelandse middenvelder ondertekende dinsdag, na een succesvolle medische keuring, een contract tot de zomer van 2022 in het Philips Stadion. Tot vorige week was echter ook AZ serieus geïnteresseerd in Thomas.

"Ik kan dat niet ontkennen”, erkent Thomas in gesprek met het Eindhovens Dagblad. Hij verkoos Eindhoven boven een avontuur in Alkmaar, onder meer omdat hij bij de regerend landskampioen meer kans maakt op Champions League-voetbal. “Interesse van een goede club is altijd mooi, maar PSV pakte op tijd door en ik wilde hier ook ontzettend graag naartoe.”

“De Eredivisie had sowieso mijn voorkeur bij een volgende stap en het is geweldig dat ik nu om de titel mag gaan spelen”, erkent Thomas, die door Mark van Bommel werd opgebeld en daarna niet meer twijfelde. “Ik ken deze competitie, heb de taal net een beetje onder de knie en vind het nog geen tijd om naar een ander land te gaan.”

PSV was op zoek naar een middenvelder, omdat huurling Marco van Ginkel is teruggekeerd naar Chelsea. De club probeerde de Mexicaan Erick Gutiérrez naar Eindhoven te halen, maar vond uiteindelijk een vervanger in de Eredivisie. Thomas speelde sinds medio 2013 voor PEC Zwolle en kwam sindsdien tot 143 wedstrijden, waarin hij twaalf doelpunten maakte en 22 assists leverde.