FC Twente wil dat vakman terugtreedt: ‘Dit kan schadelijk zijn voor mij’

De raad van commissarissen van FC Twente heeft algemeen directeur Erik Velderman gevraagd zijn functie neer te leggen, zo meldt TC Tubantia. Van de RvC heeft de sportbestuurder wel het aanbod gekregen om terug te keren in zijn oude rol als financieel-directeur van de Enschedese club.

Velderman wordt gewaardeerd om zijn vakkennis op financieel gebied, maar botste in de achterliggende periode hard met de technische mensen binnen de club zoals technisch manager Ted van Leeuwen en hoofdscout Evert Bleuming. Ook zijn eis aan de gemeenteraad van Enschede voor een extra garantstelling van zeven miljoen deed stof op waaien.

Het draagvlak voor Velderman onder het personeel, de gemeente en de investeerders zou zijn verdwenen. “Er is op dit moment veel reuring, dat is duidelijk. Het kan schadelijk zijn voor mij en voor de club om daar nu iets over te zeggen, dus onthoud ik mij van commentaar”, laat Velderman aan de krant weten.

Velderman zal wel salaris moeten inleveren als hij terugtreedt. Clubs in de eerste divisie betalen hun directeuren tussen de 50.000 euro en twee ton per jaar, zo is uit onderzoek gebleken. Velderman verdient rond de drie ton op jaarbasis.