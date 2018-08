‘Feyenoord kan alsnog formeel bod op Vilhena tegemoetzien’

Feyenoord is vooralsnog niet van plan om Tonny Vilhena te laten gaan. De middenvelder geniet belangstelling van Eintracht Frankfurt, zo werd dinsdag bekend. Technisch directeur Martin van Geel liet de Bundesliga-club weten dat over een transfer van de middenvelder niet te praten valt. Daar neemt Eintracht Frankfurt waarschijnlijk geen genoegen mee, zo schrijft het Algemeen Dagblad woensdag.

Daar Van Geel de Bundesliga-club heeft laten weten dat er over een transfer niet te praten valt, heeft Eintracht Frankfurt formeel geen bod uitgebracht. Volgens het dagblad gaat dit echter nog wel gebeuren en is het de vraag hoe Feyenoord dan reageert. Vilhena wil graag voor zijn kans gaan in Frankfurt en met Yassin Ayoub werd al een vervanger gehaald.

Het Algemeen Dagblad wijst erop dat het nog alle kanten op kan: zich in eerste instantie verzetten tegen een transfer om de mogelijke transfersom op te drijven of Feyenoord wil de middenvelder daadwerkelijk niet kwijt na de nederlagen tegen De Graafschap en AS Trencin. Alleen een langer verblijf in de Europa League, hoogst onwaarschijnlijk na de 4-0 nederlaag in Slowakije, maakt een langer verblijf voor Vilhena in de Kuip mogelijk interessanter.

Vilhena ging er, nadat zijn contract de afgelopen jaren al twee keer tussentijds werd verlengd, van uit dat Feyenoord zich deze zomer coulant zou opstellen als zich een interessante club zou aandienen. De elfvoudig international ligt nog tot medio 2020 vast in De Kuip. Eintracht winkelde de afgelopen jaren al vaker in de Eredivisie, aangezien het onder meer Jetro Willems en Sébastien Haller onder contract heeft staan. Jonathan de Guzman is een ander bekend gezicht in de selectie van die Adler.

Vilhena was eerder al dicht bij een overstap naar het Italiaanse Sampdoria, maar zag toen om privéredenen toch af van een vertrek. De transfervrije overstap van Karim El Ahmadi naar Al Ittihad eerder deze zomer lijkt een van de redenen waarom Feyenoord zich nu terughoudend opstelt. Met de van Southampton gehuurde Jordy Clasie werd er al wel ingespeeld op het vertrek van de aanvoerder.