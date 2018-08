Potindeling Champions League bijna bekend voor Ajax en PSV

Ajax plaatste zich dinsdagavond ten koste van Standard Luik voor de play-offs van de Champions League. Daarin is Dynamo Kiev de tegenstander van het team van Erik ten Hag. PSV neemt het in de laatste horde in aanloop naar de groepsfase van het miljardenbal op tegen BATE Borisov. De topclub uit Wit-Rusland was een maatje te groot voor Qarabag FK. De heenduels staan voor 21/22 augustus op de rol; de returns voor 28/29 augustus.

Een dag na de laatste play-offs, op 30 augustus dus, wordt er in Monaco geloot voor de groepsfase. De acht landen die daarbij in pot 1 zitten zijn al bekend: de kampioenen van Spanje, Duitsland, Engeland, Italië, Frankrijk en Rusland, plus de winnaars van de Champions League en Europa League. De andere potten worden gevuld op basis van de UEFA-coëfficiëntenlijst.

Voetbal International onderzocht de mogelijke potindeling, ervan uitgaande dat de club met de hoogste coëfficiënt zich via de play-offs plaatst voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Dynamo Kiev heeft een iets hoger coëfficiënt dan Ajax, maar de winnaar van dat duel komt sowieso in pot 3 terecht. Ook PSV komt, als BATE Borisov wordt uitgeschakeld, in pot 3 terecht. Benfica kan er, bij winst op PAOK Saloniki, voor zorgen dat Liverpool, nu nog in pot 2, naar pot 3 afdaalt.

Play-offs:

Ajax - Dinamo Kiev

BATE Borisov - PSV

Benfica - PAOK Saloniki

Young Boys - Dinamo Zagreb

Videoton - AEK Athene

Rode Ster Belgrado - Red Bull Salzburg

Pot 1

Real Madrid

Atlético Madrid

Barcelona

Bayern München

Manchester City

Juventus

Paris Saint-Germain

Lokomotiv Moskou

Pot 2

Borussia Dortmund

FC Porto

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Benfica (via play-offs)

Napoli

Tottenham Hotspur

AS Roma

Pot 3

Liverpool

Dynamo Kiev (via play-offs)

Schalke 04

Olympique Lyon

AS Monaco

Red Bull Salzburg (via play-offs)

CSKA Moskou

PSV (via play-offs)

Pot 4

Valencia

Viktoria Plzen

Club Brugge

Galatasaray

Young Boys (via play-offs)

Internazionale

1899 Hoffenheim

AEK Athene (via play-offs)