Uitblinkende Tadic benadrukt: ‘As we dat doen, kan Ajax iedereen pijn doen’

Geen enkele speler van Ajax was tot dusver dit seizoen bij meer doelpunten betrokken dan Dusan Tadic. De zomeraanwinst was goed twee goals en twee assists in zijn eerste vijf duels voor de Amsterdamse club, die zich dinsdagavond ten koste van Standard Luik (3-0) wist te plaatsen voor de play-offs van de Champions League.

“We speelden heel goed”, vertelde Tadic na afloop, in gesprek met FOX Sports. De aanvaller zag dat Ajax 'goed stond' in tactisch opzicht. “Met én zonder bal. Dat was het grote verschil met de wedstrijd tegen Heracles Almelo van afgelopen weekend. Dit was een belangrijke les voor ons. In andere wedstrijden willen we ook domineren, maar dan rennen we soms alle kanten op.”

“Dan willen we te veel doen, terwijl het soms beter is om in je positie te blijven en zo ruimte te maken voor een ander”, analyseerde Tadic, die hoe dan ook onder de indruk van Ajax was. “We hebben heel veel kwaliteit, maar vandaag lieten we ook zien dat we het niet rustig aan wilden doen. We kwamen dicht bij ons topniveau, hebben laten zien dat we goed en mooi kunnen voetballen én de nul kunnen houden.”

“Als je een serieuze ploeg wil zijn, moet je dit niveau vasthouden. En als we dat doen, kunnen wij iedereen pijn doen”, benadrukte de Servisch international. Ajax speelt op woensdag 22 augustus thuis tegen Dinamo Kiev in de play-offs. Op dinsdag 28 augustus wacht in Oekraïne de return.