‘Ajax heeft een ploeg voor de Champions League, wij niet’

Michel Preud’homme was dinsdagavond streng in zijn analyse na de 3-0 nederlaag tegen Ajax in de derde voorronde van de Champions League. De oefenmeester van Standard Luik was zichtbaar ontgoocheld over het spel en de eliminatie. “We hebben op dit moment niet het niveau om Ajax te kloppen”, zei de Belgische trainer.

“Zo simpel is het en we moeten dat durven toegeven. In plaats van druk te zetten, speelden we met twee kilometer per uur en op twee meter van de man. Zo kan je geen druk zetten”, verzuchtte Preud’homme in gesprek met Q2. “We wisten dat Dusan Tadic en Hakim Ziyech steeds naar de zijkant uit zouden wijken, maar we lieten het gebeuren.”

“Daarbij leken we wel onder de indruk van de sfeer in het stadion. Dit is allemaal nieuw voor ons”, vervolgde de oud-doelman. “Ajax heeft een ploeg voor de Champions League, wij niet. Als wij niet op de grens van wilskracht spelen, extreem gemotiveerd zijn, kunnen we nooit winnen van een sterkere ploeg zoals Ajax. Gelukkig speelde de trots op en hebben we nog wat kansen gekregen. Nee, dat was niet omdat Ajax het losliet. Want zij hadden er echt wel zin in en wilden er echt wel tien maken. Dat hebben wij belet.”

“Ik ben teleurgesteld in de spelers, hoewel ik weet dat Ajax tactisch en technisch veel sterker is. Maar als je, zoals in de heenwedstrijd, Ajax onrustig kunt maken, waarom kan dat nu niet? Het geeft alleen maar aan dat we nog een lange weg af te leggen hebben alvorens we met een team als Ajax kunnen wedijveren.”