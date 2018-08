Blind looft ‘echte winnaar’: ‘Hij kan het als de beste overbrengen op de groep’

Daley Blind speelde dinsdagavond zijn vijfde wedstrijd voor Ajax sinds zijn rentree bij de Amsterdamse club. De verdediger annex middenvelder weet dat hij mede dankzij zijn verblijf bij Manchester United een van de meest ervaren spelers in de selectie is, maar hij zet niet de pionnen uit. In onderstaande video praat Blind onder meer over José Mourinho en diens winnaarsmentaliteit.