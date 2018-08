Huntelaar doet oproep aan supporters van Ajax: ‘Wat zou het mooi zijn’

Met een subtiele trap met de buitenkant van zijn voet zette Klaas-Jan Huntelaar Ajax dinsdagavond op het goede spoor tegen Standard Luik, in de derde voorronde van de Champions League. De spits zag de ploeg van Erik ten Hag vervolgens uitlopen naar een dikverdiende zege (3-0). Hij genoot in het veld van zijn medespelers en van het optreden van zijn ploeg.

“Het was een prachtige avond”, erkende Huntelaar in gesprek met het ANP. “We hebben ze vanaf de eerste minuut bij de strot gegrepen. En dan krijg je het publiek nog meer mee. De wisselwerking tussen de fans en ons was fantastisch. Europese duels zijn speciaal. Maar wat zou het mooi zijn als we iedere thuiswedstrijd voor zo'n publiek spelen.”

“De fans hebben ons zo geholpen.” Het was een groot contrast in vergelijking met het thuisduel met Heracles Almelo (1-1). Met vier andere spelers kwam men niet verder dan een puntendeling. Huntelaar was een van de voetballers die de eerste competitiewedstrijd rust kreeg. “In mijn hoofd was ik klaar om te spelen, maar soms moet je misschien ook in bescherming worden genomen.”

Huntelaar zag dinsdag hoe de spelers van Ajax voor iedere meter knokten. “We maakten ruimte voor elkaar en wonnen duels. Zo moeten we iedere wedstrijd in gaan. Dan hebben zeker ook een kans tegen Dinamo Kiev in de play-offs", verwees de routinier naar de volgende opponent. "Want we zijn er nog niet. We willen nu ook naar het hoofdtoernooi van de Champions League.”