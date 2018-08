De Ligt: ‘Als Ajax de groepsfase haalt, is dat een extra stimulans om te blijven

Ajax bereikte dinsdagavond mede dankzij een rake kopbal van Matthijs de Ligt de play-offs van de Champions League. In het weerzien met Standard Luik nam de verdediger de 2-0 voor zijn rekening. Dynamo Kiev is de laatste horde op weg naar de groepsronde van de Champions League.

“Acht jaar geleden hebben we ook al tegen ze gespeeld, volgens mij, voor de Champions League en dat was heel lastig”, vertelde De Ligt na afloop, in gesprek met Ziggo Sport. “Er liggen kansen voor ons, maar we zullen echt op ons best moeten zijn om daar door te stomen.” Ajax speelt op woensdag 22 augustus thuis tegen Dinamo Kiev in de play-offs. Op dinsdag 28 augustus wacht in Oekraïne de return.

“Als we de groepsfase halen is dat een extra stimulans om te blijven”, erkende de onlangs negentien jaar geworden verdediger. “Of er nog aan me wordt getrokken? Ja, bij corners. Maar voor de rest niet zo veel, volgens mij. Ik voel me goed bij Ajax. Ik ben blij dat ik hier mijn wedstrijd kan spelen. Er kan nog veel gebeuren, maar op dit moment is het vrij rustig.

De verslaggever was onder de indruk van de diplomatieke antwoorden van De Ligt. “Je vindt dat ik de politiek in moet? Ja, daar zou ik wel goed in zijn”, concludeerde hij met een glimlach.