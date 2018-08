Ten Hag looft ‘sieraad voor Nederlandse voetbal’: ‘Ik heb hem altijd gesteund’

Erik ten Hag was dinsdag na het succes van Ajax tegen Standard Luik (3-0) in de derde voorronde van de Champions League vol lof over zijn ploeg. Ajax stond halverwege al op een 2-0-voorsprong door doelpunten van Klaas-Jan Huntelaar en Matthijs de Ligt in de 30e en 34e minuut en liep na rust uit naar 3-0 dankzij een treffer van David Neres in de 46e minuut. Dat was ruim voldoende na de 2-2 remise, een week geleden in Luik.

Waken voor gemakzucht was het devies van Ten Hag aan zijn spelers. “We gingen nadrukkelijk op zoek naar de derde treffer”, vertelde de oefenmeester in gesprek met Ziggo Sport. “We hebben in de rust gezegd dat het goed ging en dat we sterk speelden, maar nu moesten we het ook volhouden. Vorige week werden we gemakzuchtig. Als je 3-0 maakt, is het over en uit. Dit moeten we iedere wedstrijd laten zien.”

“Dit moet altijd onze intentie zijn”, benadrukte Ten Hag. Hakim Ziyech kreeg in de slotfase een publiekswissel, maar in feite waren er meer spelers die daarvoor in aanmerking kwamen. “Hakim heeft vorig jaar veel kritiek gekregen, maar ik heb hem altijd gesteund. Hij is een sieraad voor het Nederlandse voetbal. Er waren echter meer uitblinkers. Dusan Tadic, Frenkie de Jong en Nicolas Tagliafico waren ook goed. Eigenlijk was iedereen goed.”

“Gelukkig bepaalt de trainer niet de Man of the Match.” De trainer heeft van die taak afgezien, in tegenstelling tot zijn voorgangers. “Ik vind dat een heel goede taak voor de directeur voetbalzaken. Marc Overmars heeft ook een goede kijk op spelers toch?” Ten Hag hoopt dat er qua transfers niks meer gaat gebeuren bij Ajax. 'We willen deze groep graag bij elkaar houden. Het blijft afwachten. Dit kan een goed team worden. Qua sfeer en mentaliteit zit het goed. Wij hebben als club bepaald dat we deze spelers willen houden en daar gaan we alles aan doen.”