De Jong geniet van Ajax: ‘Dit moeten we elke wedstrijd proberen te doen’

Ajax plaatste zich dinsdag op overtuigende wijze voor de play-offs van de Champions League. De ploeg van Erik ten Hag won de return in eigen huis tegen Standard Luik met liefst 3-0 en dat was na de 2-2 in de heenwedstrijd meer dan voldoende. “We speelden heel aardig voetbal”, erkende Frenkie de Jong na afloop, in gesprek met Ziggo Sport. “Af en toe wel wat nonchalance, maar gelukkig was het nu 3-0 in plaats van 2-0.”

“We hebben bij vlagen zeker aardig gespeeld. Ook al gaven ze veel ruimtes weg, dus dat moet je ook relatief zien”, benadrukte De Jong. “We begonnen direct goed. Gelijk veel corners, de druk erop en het publiek er achter. Dat is zeker lekker.” Het contrast met de wedstrijd tegen Heracles Almelo was groot, zo besefte De Jong zelf ook. “Ja, dat klopt. Het is iets ongrijpbaars denk ik. Het is niet zo dat wij Heracles in gaan dat we het rustig aan gaan doen.”

“We moeten proberen om dit elke wedstrijd te doen doen”, vervolgde De Jong. “We waren ook zeker nog niet bezig met deze wedstrijd. Ik weet niet waar het aan lag. Ik speelde natuurlijk ook niet vanaf het begin, maar ik heb geen idee. Het lukte gewoon niet op een of andere manier.”

De Jong was blij dat hij weer op het middenveld mocht spelen. “Het eerste kwartier moest ik even zoeken. Ik zat er niet lekker in vond ik zelf. Daarna was het lekker en kwam ik veel aan de bal. Ik word ook steeds fitter, dus ik kan meer de bal vragen en ook meer doen. Af en toe tikten we lekker op het middenveld, dus dat was zeker lekker.”