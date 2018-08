‘Lionel Messi is kritiek zat en bedankt opnieuw voor Argentinië’

Lionel Messi lijkt zijn laatste wedstrijd voor de nationale ploeg van Argentinië voorlopig gespeeld te hebben. De 31-jarige superster van Barcelona heeft besloten zich op dit moment niet langer beschikbaar te stellen voor La Albicelesta, zo weet TNT Sports LA dinsdagavond laat te verzekeren.

Messi zou vanwege zijn goede relatie met bondsvoorzitter Claudio Tapia niet voorgoed bedanken, maar heeft in onderling overleg met interim-bondscoach Lionel Scaloni besloten de aankomende oefenwedstrijden van Argentinië aan zich voorbij te laten gaan. Het Zuid-Amerikaanse land speelt volgende maand vriendschappelijk tegen Guatemala en Colombia en zal het dan dus waarschijnlijk moeten stellen zonder zijn aanvoerder.

Volgens TNT Sports-verslaggever Hernán Castillo is de kans groot dat Messi ook in het restant van het huidige kalenderjaar niet meer in actie zal komen voor de nationale ploeg en is het maar de vraag of de vedette van Barcelona überhaupt terugkeert. Hij was sinds zijn debuut in 2005 voor Argentinië goed voor 65 doelpunten in 128 interlands, maar lijkt het hart van de supporters in zijn vaderland desondanks nooit helemaal voor zichzelf te hebben gewonnen.

Messi won nog nooit een hoofdprijs met de A-ploeg van Argentinië, al leidde hij zijn land wel naar drie Copa América-finales (2007, 2015, 2016) en een WK finale (2014). Op het afgelopen WK in Rusland strandden de Argentijnen in de achtste finales tegen Frankrijk. Bondscoach Jorge Sampaoli werd daarna geslachtofferd, waarna de Argentijnse voetbalbond Lionel Scaloni en Pablo Aimar tot minimaal december doorschoof als eindverantwoordelijken. Overigens bedankte Messi in het verleden al eens voor de nationale ploeg, al keerde hij daarna dus wel weer terug.