Cocu strandt met Fenerbahçe in derde voorronde van Champions League

Fenerbahçe is in de derde voorronde van de Champions League gestrand. Het team van Phillip Cocu slaagde er dinsdagavond in eigen huis tegen Benfica niet in om 1-0 nederlaag uit de heenwedstrijd weg te poetsen. Het weerzien in Istanbul eindigde onbeslist: 1-1. Benfica gaat verder in de play-offs tegen PAOK Saloniki, terwijl Fenerbahçe zich opmaakt voor de Europa League.

Fenerbahçe en Benfica hielden elkaar in de eerste 25 minuten in evenwicht, maar daarna sloeg het bezoek uit Portugal toe. Nicolás Castillo werkte een bal vanaf de rechterkant in een keer in de loop van Gedson Fernandes, die het leer behendig achter Volkan Demirel werkte: 0-1. Dat leek ook de ruststand te worden, maar Alper Potuk besliste anders vlak voor rust.

Na een voorzet van Hasan Ali Kaldirim vanaf links klopte hij Alex Grimaldo in de lucht en had Odisseas Vlachodimos geen antwoord op zijn kopbal in de hoek: 1-1. Fenerbahçe slaagde er in de tweede helft niet in om een tweede doelpunt te maken, ondanks de entree van onder meer Mathieu Valbuena. Het zal Cocu waarschijnlijk niet al te zwaar worden aangerekend. De laatste keer dat Fenerbahçe in de groepsfase van het miljoenenbal aantrad, was liefst tien jaar geleden, in 2008.

Het team van Cocu speelt komende zaterdag de tweede competitiewedstrijd van het seizoen, uit bij Yeni Malatyaspor. De eerste competitiewedstrijd tegen Bursaspor werd met 2-1 gewonnen.