PSV treft landskampioen van Wit-Rusland in play-offs CL

PSV wacht in de play-offs van de Champions League een tweeluik met BATE Borisov. De Wit-Russische landskampioen speelde dinsdagavond op eigen veld met 1-1 gelijk tegen Qarabag FK en dat was na de 0-1 zege uit de heenwedstrijd voldoende.

BATE nam voor eigen publiek al na twintig minuten voetballen de leiding. Mirko Ivanic was de verdediging van de bezoekers veel te snel af, waarna hij oog in oog met doelman Hannes Halldorsson geen fout maakte. Míchel tekende kort na rust vervolgens nog wel voor de gelijkmaker, maar verder dan dat zou Qarabag niet meer komen. De ploeg uit Azerbeidzjan eindigde het duel overigens met tien man, doordat Innocent Emeghara in de slotfase zijn tweede gele kaart ontving.

PSV begint op 21 augustus met een uitwedstrijd in Wit-Rusland. Op 29 augustus volgt dan de return in het eigen Philips Stadion. De winnaar van het tweeluik plaatst zich automatisch voor de groepsfase van de Champions League.