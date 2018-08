Ramos: ‘Het vertrek van Ronaldo zorgt er niet voor dat we stoppen met winnen’

Sergio Ramos vindt het jammer dat Cristiano Ronaldo deze zomer vertrokken is naar Juventus. De verdediger annex aanvoerder van Real Madrid weet echter zeker dat de Spaanse topclub ook zonder de vijfvoudig winnaar van de Ballon d’Or succesvol zal zijn. “Het vertrek van zo'n belangrijke speler als Ronaldo is vervelend, maar het zal er niet voor zorgen dat we stoppen met winnen”, verzekerde de Spaans international.

Real Madrid speelt woensdagavond als winnaar van de Champions League om de Europese Super Cup tegen stadsgenoot Atlético Madrid, de winnaar van de Europa League. Het duel in Tallinn is de eerste officiële wedstrijd sinds het vertrek van de Portugees. Real heeft nog geen vervanger aangetrokken voor de aanvaller, maar Ramos lijkt zich geen zorgen te maken.

"Het is in het verleden vaker voorgekomen dat absolute topspelers weggingen bij deze club en we zijn altijd blijven winnen”, benadrukte Ramos. “Wat er ook gebeurt, Real Madrid zal gewoon doorgaan met winnen. Geen enkele speler is groter dan de club.” Real Madrid kan de Europese Super Cup voor de vierde keer winnen, evenveel als recordhouders Barcelona en Milan.

Julen Lopetegui wilde het in de hoofdstad van Estland vooral over de toekomst hebben. De Spanjaard erkent dat het moeilijk zal zijn om Zinédine Zidane te doen vergeten. “Ik denk dat het fout is om nog veel over het verleden te praten. Zidane heeft het hier fantastisch gedaan, maar wij moeten ons er nu op richten om de club nog groter te maken. We willen alles winnen wat we maar kunnen, dat is altijd het doel bij Real Madrid.”