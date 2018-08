Ramos repliceert Klopp venijnig: ‘Het is niet de eerste finale die hij verliest’

Sergio Ramos heeft dinsdagavond venijnig gereageerd op de kritiek die hij vorige week over zich heen kreeg van Jürgen Klopp. De manager van Liverpool liet zich negatief uit over het gedrag van de verdediger in de Champions League-finale van afgelopen mei tussen Real Madrid en the Reds, maar dat lijkt weinig indruk gemaakt te hebben.

In die finale raakte Liverpool Mohamed Salah al in de eerste helft kwijt, nadat de Egyptische sterspeler na een duel met Ramos een schouderblessure opliep. Na rust liep Real Madrid uiteindelijk uit naar een 3-1 zege. "Het kan toeval zijn, maar Salah werd uit de wedstrijd gehaald tijdens een uitstekende fase in zijn carrière. Veel mensen zullen zeggen dat deze dingen gebeuren. Maar als dit de boodschap is die we onze kinderen willen meegeven, dan is alles geoorloofd en gaat alles louter over winnen. Dan ben ik blij dat ik over veertig jaar deze planeet verlaat. Of ik een goede verliezer ben? Nee", zo werd Klopp geciteerd door Goal.

"Ik wil het onderwerp niet opnieuw aansnijden. Iedereen mag een mening hebben en dat respecteer ik, maar ik had niet de intentie om Mohamed Salah vast te grijpen. Sterker nog: hij was degene die als eerste mijn hand vastgreep", zo vertelt Ramos dinsdag desgevraagd op een persconferentie in aanloop naar het Europese Super Cup-duel van woensdagavond met Atlético Madrid, geciteerd door Marca.

De verdediger van Real Madrid vindt dat Klopp het uitvallen van Salah niet als excuus moet aanvoeren voor het verliezen van de finale. "Hij wil het aanvoeren als excuus, maar het is niet de eerste finale die hij verliest", zo klinkt het venijnig. "Desondanks blijft hij een geweldige coach en ik heb dan ook op hem gestemd als beste trainer van het jaar. Ik hoop dat hij dan wat rustiger blijft."