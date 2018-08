Via roerig India naar Griekse grootmacht: 'Heb niet de standaardweg genomen’

ATHENE - Naar eigen zeggen hoefde Markos Sifneos geen seconde te twijfelen toen Panathinaikos zich eerder deze zomer bij hem meldde. De geboren Amsterdammer, met Griekse roots, ondertekende begin augustus een driejarig contract bij de grootmacht uit Athene, die een roerige tijd achter de rug heeft. Ook Sifneos heeft een bewogen seizoen meegemaakt, waarin hij in India voor Kerala Blasters en FC Goa speelde.

Door Chris Meijer

In april werd Panathinaikos door de UEFA voor drie seizoenen uitgesloten van Europees voetbal wegens financiële problemen. De totale schuldenlast van de Griekse topclub bedroeg circa zestig miljoen euro en van de Europese voetbalbond moest er voor 1 maart een regeling getroffen worden met de schuldeisers, wat Panathinaikos niet lukte. Daarnaast kreeg de club nog tijdens het afgelopen seizoen drie punten in mindering in de Griekse competitie, vanwege een betalingsachterstand van 250.000 euro bij Jens Wemmer. Hij was niet de enige die niet betaald kreeg, want verschillende spelers besloten te staken door onvolledige betalingen. Panathinaikos moest even vrezen voor een verplichte degradatie, maar moet het komende seizoen in de Super League uiteindelijk met zes strafpunten beginnen. Daarnaast kreeg de club een gedeeltelijk transferverbod opgelegd, waardoor er alleen Griekse spelers jonger dan 23 jaar mogen worden binnengehaald.

Sifneos schudt de hand van Nikos Dabizas na het ondertekenen van zijn contract bij Panathinaikos.

Eigenaar Yiannis Alafouzos heeft Panathinaikos inmiddels voor het symbolische bedrag van één euro van de hand gedaan aan het investeringsfonds Pan Asia van de Thaise zakenman Pairoj Piempongsant. De Griekse reder en media-ondernemer had een jaar eerder al besloten dat hij van de club af wilde, na jarenlang miljoenen in Panatinaikos te hebben geïnvesteerd. Piempongsant, die ook eigenaar is van het Belgische Moeskroen, legde 47 miljoen euro op tafel om de financiële misère bij Panathinaikos op te lossen. 13 miljoen gaat direct naar de schuldenverlichting, terwijl 20 miljoen gereserveerd wordt om volgende zomer nieuwe spelers aan te trekken. Deze zomer versterkte Panathinaikos zich met Ilias Chatzitheodoridis (Brentford), Achilleas Poungouras (PAOK Saloniki), Epaminondas Pantelakis (Olympiacos) en dus Sifneos. “Het is anders dan het andere jaren zal zijn geweest, maar voor mij is er absoluut een droom uitgekomen”, zegt de 21-jarige spits in gesprek met Voetbalzone.

Merk je dat de club een roerige tijd achter de rug heeft?

“De verwachtingen zijn minder hoog dan een kampioenschap, wat altijd de verwachting zou zijn bij deze club. Het is een ingewikkelde situatie, maar voor mij zorgde het gedeeltelijke transferverbod dus voor mogelijkheden. Ik merk er zelf niks van, er wordt in de kleedkamer niet veel over gesproken. Er wordt vooral door de buitenwacht over gesproken, maar ik lees het nieuws niet zo vaak en probeer me er niet mee bezig te houden. Ik focus me waar ik me op zou moeten focussen: het voetbal. Als er iets is, hoor ik het vanzelf van de trainer.”

Heb je door de situatie niet getwijfeld om voor Panathinaikos te kiezen?

“Vanaf de eerste seconde dacht ik: dit wil ik. Ik speel nu voor een van de grootste clubs uit mijn vaderland, dus dat kan je wel een droom noemen. Voor mij was het geen moeilijke keuze, ik volg de club al sinds ik een kleine jongen ben. Samen met Olympiacos en PAOK Saloniki hoort Panathinaikos bij de grootste clubs van Griekenland. Athene is ook nog de stad waar mijn familie woont, dus dit is geweldig.”

Sifneos speelde afgelopen seizoen in India, waar hij de jaargang begon bij Kerala Blasters onder trainer René Meulensteen. Na zeven wedstrijden werd de oefenmeester echter ontslagen en vervangen door David James. Ondanks dat de spits met vier doelpunten tot de topscorers van Kerala Blasters behoorde, verdween hij onder de Engelse oud-keeper naar de reservebank. Om die reden zag hij geen andere mogelijkheid dan zijn contract bij de Indiase club te ontbinden en in januari op zoek te gaan naar een nieuwe club. Sifneos keerde terug naar Nederland en ontving twee dagen later een telefoontje van FC Goa, dat een halfjaar van zijn diensten gebruik wilde maken. Hij vloog vervolgens weer naar het zuiden van India om zich aan te sluiten bij FC Goa en postte op zijn Instagram een aankondiging van zijn komst naar de club. Zijn binnenlandse transfer werd hem niet in dank afgenomen door enkele fans van Kerala Blasters en op de foto werd een kleine zesduizend keer gereageerd.

“Het hele land stond op zijn kop toen ik overstapte naar FC Goa, omdat ze een soort rivaal zijn van Kerala Blasters. Ik kreeg heel veel over me heen: er werd over me gepraat, ik stond elke dag in de krant, ik was trending topic. Dat had ik niet verwacht, ik heb veel verrassende dingen meegemaakt. Je weet nooit wat je kan verwachten, elke dag kan er iets geks gebeuren”, legt Sifneos uit. “Toen ik bij Kerala wegging, ontplofte er een bom op social media. Ik heb echt heel veel shit over me heen gehad. Het deed niet echt wat met me. Als mensen er echt door geraakt zijn dat ik vertrek en de tijd nemen om dat soort dingen te schrijven, betekent dat ergens dat ik het goed heb gedaan. Als ik niks voor ze was, zouden ze niet de moeite nemen om zoiets naar me te schrijven. Zij kennen de reden niet waarom ik ben weggegaan en lezen dan dingen die niet waar zijn, waardoor ze een mening vormen.”

Heeft het je mentaal sterker gemaakt?

“Ik heb voor volle stadions van 50.000 man gespeeld en op social media van alles over me heen gekregen. Duizenden mensen die onder je foto reageren en je uitschelden. Of die van je houden. Dat is toch een ervaring en het is goed voor me geweest om dat mee te nemen. Het is goed als je op jonge leeftijd zulke dingen meemaakt, omdat je dan weet hoe je ermee moet omgaan. Daarom lees ik weinig het nieuws, omdat er vaak ook onzin wordt gezegd en geschreven. Als je ernaar kijkt en alles gelooft, kan het je ook negatief beïnvloeden.”

Ben je achteraf blij dat je een jaar in India gespeeld hebt?

“Ik wilde minuten maken, dat is het belangrijkste als je jong bent. Ik ben heel blij met hoe het is gegaan. Ik denk dat ik een voorbeeld ben van dat er meerdere wegen naar Rome leiden. Ik heb niet de standaardweg genomen. Op deze jonge leeftijd heb ik al veel verrassende stappen gemaakt, die niet de normale weg zijn richting het profvoetbal. Als je van RKC Waalwijk naar India gaat op een jonge leeftijd, is dat een rare weg. Ik weet niet of het voor mij beter was geweest om een halfjaar geleden al naar Europa te komen, maar ik heb geen spijt van mijn keuze. Er waren mogelijkheden, niet echt een specifieke club. Het ging dan om een contract voor meerdere jaren, maar ik wilde in de zomer vrij zijn om een club te vinden. Het is anders, want dan komen er meerdere spelers en vinden er meerdere veranderingen plaats.”

“Ik had in mijn achterhoofd dat een kans als deze zou komen, al durfde ik van Panathinaikos niet te dromen. Het is een speciale club en wilde niet alleen maar rekening houden met positieve scenario’s, omdat je dan alleen maar teleurgesteld kan worden. Stiekem hoop je wel dat er iets goeds komt, zoals dit”, vervolgt de spits, die in de jeugd van Brabant United speelde en vervolgens het shirt van RKC Waalwijk droeg. “Je merkt aan van alles dat het echt een topclub is: aan de hoeveelheid trainers die er rondlopen op een trainingsveld, de hoeveelheid trainingen. Het is allemaal iets intensiever, dit was de zwaarste voorbereiding die ik tot nu toe heb gehad. Daaraan merk je ook dat de conditie van iedereen iets beter is. Er wordt meer en beter getraind.”

Voel je niet extra druk doordat je bij zo'n grote club speelt?

“Ik voel niet heel veel druk, iedereen is vrij relaxed. Er is altijd druk en er wordt het nodige verwacht bij deze club. Er zijn veel jonge jongens en we moeten zo snel mogelijk volwassen gaan spelen, leren van eventuele fouten en van de volwassen spelers. Ik ben goed opgevangen door de andere spelers en het bestuur. Het scheelt dat ik de taal spreek en een Griekse achtergrond heb, anders zou het misschien moeilijker zijn om me thuis te voelen.”

Met welke verwachtingen begin je aan het seizoen?

“We moeten als team bewijzen dat we goede resultaten kunnen boeken tegen de verwachtingen in. Er zijn een aantal grotere spelers vertrokken en ze konden niks aantrekken, waardoor de verwachtingen minder hoog zijn. Ik kijk het meeste uit naar elke dag trainen, beter worden en in de wedstrijden zoveel mogelijk minuten maken. Doorgaan met het leven van de droom die ik als kleine jongen had. Die droom wordt met de dag mooier. Vroeger keek ik altijd naar Panathinaikos op televisie en nu sta je er misschien zelf, dat is toch wel iets.”