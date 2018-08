Voormalig middenvelder Arsenal en Barcelona strijkt neer in Super League

Alex Song heeft ruim een halfjaar na zijn vertrek bij Rubin Kazan een nieuwe club gevonden. De voormalig middenvelder van onder meer Arsenal en Barcelona heeft zich dinsdag namelijk voor twee seizoenen verbonden aan FC Sion, afgelopen seizoen de nummer vier op het hoogste Zwitserse voetbalniveau. De club van trainer Maurizio Jacobacci staat na vier speelrondes momenteel vijfde in de Super League.

Song kon in januari van dit jaar vanwege de financiële wanorde bij Rubin Kazan transfervrij vertrekken bij de Russische club. Hij hield zijn conditie in de tussentijd op peil bij onder meer Arsenal, maar had sindsdien nog geen nieuwe club gevonden. Zijn laatste officiële wedstrijd speelde hij op 9 december 2017 namens Rubin Kazan tegen SKA-Khabarovsk.

De 49-voudig international van Kameroen beleefde zijn doorbraak op de Europese velden bij Arsenal. Song stond tussen 2005 en 2012 op de loonlijst bij de Engelse club en kwam in die periode tot 204 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 10 doelpunten en 23 assists. Na een sterk slotseizoen verdiende hij in de zomer van 2012 een transfer naar Barcelona.

De Catalaanse grootmacht telde destijds negentien miljoen euro neer voor Song, maar beleefde uiteindelijk niet bijster veel plezier aan hem. De controlerende middenvelder, die ook regelmatig als centrumverdediger speelde, werd tweemaal verhuurd aan West Ham United, alvorens hij Barcelona medio 2016 uiteindelijk transfervrij verliet voor een avontuur bij Rubin Kazan.