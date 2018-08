PSV'er in trek: 'Er was interesse en daar heb ik goed naar gekeken'

Ryan Thomas zette dinsdagmiddag zijn krabbel onder een contract bij PSV en naast de definitieve komst van de middenvelder maken de Eindhovenaren ook bekend dat Jeroen Zoet officieel heeft verlengd. De doelman ligt nu tot medio 2021 vast bij de regerend landskampioen. Zoet kiest bewust voor een langer verblijf in het Philips Stadion.

“Er was interesse en daar heb ik goed naar gekeken”, zegt de doelman op de site van de Eindhovenaren. “Ik denk dat dit niet vreemd is als je ergens vijf jaar basisspeler bent. PSV is echter altijd in beeld gebleven. Tijdens het trainingskamp heb ik goed na kunnen denken. Daarnaast heb ik enkele goede gesprekken met de nieuwe trainer en John de Jong gehad. Vervolgens heb ik met veel vertrouwen voor PSV gekozen.”

Zoet speelde afgelopen weekend tegen FC Utrecht (4-0 winst) zijn 198e wedstrijd in het shirt van PSV. De doelman, opgeleid op De Herdgang, debuteerde in 2013 namens de club. In totaal heeft de 27-jarige keeper 197 tegendoelpunten moeten incasseren en heeft hij 78 clean sheets bewerkstelligd. Hij werd eerder twee seizoenen uitgeleend aan RKC Waalwijk.

Italiaanse clubs hadden naar verluidt interesse, maar Zoet maakte eerder al duidelijk dat hij graag in Eindhoven actief blijft. “Ik heb in de voorbije weken alle opties goed bestudeerd en geconcludeerd dat PSV mij het beste voorstel heeft gedaan", reageerde de Oranje-international. "Het totaalplaatje is voor mij altijd leidend. Ik heb ontzettend veel zin om op jacht te gaan naar mijn vierde landstitel, de 25ste van PSV.”