‘Het zegt wel iets dat een aankoop van 22 miljoen niet speelt bij Arsenal’

Arsenal maakte eerder deze zomer 22 miljoen euro over naar Bayer Leverkusen voor Bernd Leno en de verwachting is dat de Duitser de nieuwe eerste keus onder de lat gaat worden in het Emirates Stadium. De 26-jarige doelman moest zijn Premier League-debuut afgelopen weekend echter wel uitstellen, aangezien Unai Emery tegen Manchester City de voorkeur gaf aan de ervaren Petr Cech. Jens Lehmann, voormalig doelman van the Gunners, vraagt zich af waarom Leno niet meteen in de basis stond.

“Arsenal is een grote club. Het is een andere manier van spelen, een ander verwachtingspatroon en natuurlijk een andere competitie. Deze jongens zijn er soms ook niet aan gewend om te moeten concurreren met andere spelers”, begint Lehmann bij Sky Sports over zijn landgenoot. “Ik weet niet hoe hij het doet op de training, maar het zegt wel iets als een aankoop van 22 miljoen, die is uitgekozen door de trainer, niet speelt.”

“Dat is ook de kracht van het team, misschien was het foute keuze, maar dat weet niemand omdat we er niet bij zijn op de training. We weten niet wie de favoriet is van de coaches. Of hij een nieuwe speler uitprobeert, of dat hij iemand anders laat spelen. Bernd is een goede keeper, daar is geen twijfel over mogelijk. De vraag is alleen of hij meer kan laten zien dan hij in het verleden heeft gedaan. Hij moet meer risico’s nemen en zich door blijven ontwikkelen. Als hij dat doet, is het goed.”

Lehmann wil de 36-jarige Cech ook nog niet afschrijven, al viel het hem wel op dat de routinier niet altijd op z’n gemak leek in de openingswedstrijd tegen Manchester City: “Hij is nog altijd een fantastische keeper en blijkbaar heeft hij zijn stijl wat moeten veranderen, maar soms dicteert een wedstrijd ook hoe je moet spelen en niet andersom. Het verbaasde mij dat hij elke keer via de grond probeerde uit te verdedigen, dat is niet mogelijk. Niemand kan jou dicteren wanneer je zo moet opbouwen.”

“Hij is enorm intelligent, dus hij weet wel wanneer dat kan en wanneer niet. Petr heeft honderden wedstrijden gespeeld en ik denk dat hij sommige ballen in het verleden diep had getrapt. Dit jaar staat hij onder druk. De wedstrijd dicteert wat je moet doen en niet een bepaalde speelstijl die je moet hanteren. Zelfs als 36-jarige kun je nog oefenen en beter worden, maar het ligt ook aan de hoeveelheid passes die je verstuurt. Soms is het ook beter om niet te doen wat de coaches van je vragen, aangezien niemand op dat moment een wedstrijd beter begrijpt dan jij.”