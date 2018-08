‘Ik vind dat hij nu tussen de 250 en 300 miljoen euro waard is’

Kylian Mbappé maakte eerder snel naam bij AS Monaco en bij Paris Saint-Germain groeide de jongeling uit tot een van de gevaarlijkste aanvallers ter wereld. Op het WK was Mbappé een van de smaakmakers en de internationale pers was unaniem lovend over de kwaliteiten van de Fransman. Vadim Vasilyev, vice-voorzitter van Monaco, ziet een toekomstig wereldster in Mbappé.

“Hij is een fenomeen, hij is een toekomstig Ballon d'Or-winnaar”, zegt de sportbestuurder in gesprek met ESPN. “Dat wist ik eerder al. Voordat hij vertrok (naar PSG, red.) was hij bij mij thuis. Ik had een replica van de Ballon d'Or thuis, nam een foto ervan en stuurde het naar hem op. Ik schreef erbij dat deze snel voor hem zou zijn. Daar zullen weinig mensen over twijfelen, maar wij wisten het al langer.”

“Hij had het bij iedere club wel gered. We zijn trots dat hij een product van onze academie is. We zijn trots dat wij een bijdrage hebben geleverd aan een wereldkampioen. We zijn trots dat twintig jaar geleden vier spelers van onze academie wereldkampioen werden en dat we die traditie bij dit WK hebben voortgezet”, aldus Vasilyev, die verwacht dat er in de toekomst veel vaker transferrecords worden verbroken.

“Voetbal als industrie wordt over ter wereld populairder. Jonge kinderen in de Verenigde Staten spelen nu voetbal en in China investeren ze heel veel in het ontwikkelen van de jeugd. Het zal blijven groeien, de beste dagen zitten nog in het verschiet”, stelt Vasilyev, die wel weet wat Mbappé vandaag de dag zou moeten kosten: “Ik vind dat hij nu tussen de 250 en 300 miljoen euro waard is.”