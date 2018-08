Icoon van Kroatië stopt als international: ‘Deze woorden doen mij meer pijn’

Mario Mandzukic is geen international van Kroatië meer. De 32-jarige spits van Juventus laat via Instagram weten dat de WK-finale in Rusland tegen Frankrijk zijn laatste duel namens Kroatië is geweest. "Ik wilde altijd van mijzelf laten horen in het veld, niet daarbuiten. Daarom doen deze woorden mij ook meer pijn dan een tackle van een tegenstander of 120 minuten sprinten."

“Ze komen harder aan, omdat ik weet hoeveel blijdschap al die ontmoetingen, wedstrijden en overwinningen me hebben opgeleverd. Harder, omdat ik weet hoeveel eer het is om het shirt van Kroatië te mogen dragen en om je land te vertegenwoordigen. Harder, omdat ik weet dat dit het einde is”, aldus Mandzukic, die in totaal 89 duels speelde voor zijn land en daarin 33 keer scoorde.

“Hoeveel de zilveren plak mij ook vervult met nieuwe energie, heeft het me ook makkelijker gemaakt in het nemen van deze onmogelijke beslissing. We hebben onze dromen geleefd, we hebben historisch succes behaald en hebben de ongekende liefde van de fans gevoeld. Deze ene maand, net als de aankomst in Zagreb en in heel Kroatië, zal voor altijd de belangrijkste herinnering van mijn carrière blijven.”

“Er is nooit een ideaal moment om te gaan. Als we zouden kunnen, willen we ons hele leven voor Kroatië spelen, want er is geen grotere eer. Maar ik voel dat het moment is aangebroken. Ik heb mijn best gedaan om een bijdrage te leveren in het grootste succes in het Kroatische voetbal. Ik bedank iedereen in mijn carrière die iets voor mij heeft betekend. Vanaf vandaag ben ik een van jullie: een fan van Kroatië."