‘Het is raar en pijnlijk om Courtois in het shirt van Real Madrid te zien’

Real Madrid trok onlangs veertig miljoen euro uit om Thibaut Courtois over te nemen van Chelsea en daarmee ging er voor de doelman een droom in vervulling. De Belg speelde namelijk al eerder drie seizoenen op huurbasis bij Atlético Madrid en zijn ex-vriendin en kinderen wonen nog altijd in de Spaanse hoofdstad. De deze zomer bij los Colchoneros vertrokken Gabi is echter minder te spreken over de transfer van zijn voormalige ploeggenoot.

“Het is pijnlijk om Courtois in het shirt van Real Madrid te zien. Het is raar om iemand waarmee je samen hebt gespeeld en prijzen hebt gewonnen bij een rivaal te zien, dat doet pijn”, vertelt de huidige middenvelder van Al Sadd aan AS. Atlético kende met de komst van onder meer Thomas Lemar, Rodri, Nikola Kalinic en Gelson Martins een productieve transferperiode en slaagde er ook in om Antoine Griezmann en Diego Godín, die vlak voor de Engelse deadline nog in verband werd gebracht met een transfer naar Manchester United, binnenboord te houden.

Gabi is er vooral over te spreken dat de Uruguayaan zijn club trouw is gebleven: “Hij is cruciaal en mag niet vertrekken, niet dat hij dat zelf wil. Ik heb met hem gesproken en ik weet dat er inderdaad aanbiedingen zijn geweest van Manchester United en Juventus. Diego is voor ons de ideale aanvoerder, het verrast mij niet dat ze nu bezig zijn met een nieuw contract voor hem.”

Griezmann werd aan het begin van de zomer eveneens stevig in verband gebracht met een vertrek naar Barcelona, voordat hij vlak voor de start van het WK duidelijkheid schepte: “Het verwarde mij en het was niet altijd duidelijk”, zegt Gabi daarover. “Hij vertelde mij dat hij bleef, maar toen Gerard Piqué zei dat hij naar Barcelona ging heb ik hem vervloekt… Antoine heeft uiteindelijk de juiste beslissing genomen en hij weet wat Atlético de beste club voor hem is, er is geen andere plek die beter voor hem zou kunnen zijn.”