‘Modric stelt zich ondanks blijvende vertrekwens professioneel op’

Zaterdagochtend kwam er geluiden uit Spanje dat Luka Modric niet alleen besloten heeft bij Real Madrid te blijven, maar ook zijn tot medio 2020 doorlopende contract bij de Koninklijke gaat verlengen. Die berichtgeving lijkt echter aan de voorbarige kant te zijn geweest, aangezien de doorgaans goed ingevoerde Sky Italia-journalist Gianluca Di Marzio nu anders beweert.

Volgens de Italiaan is de wens van Modric namelijk niet veranderd en wil hij nog altijd voor een nieuwe uitdaging bij Internazionale gaan. De verliezend WK-finalist staat hoog op het verlanglijstje van i Nerazzurri, die met de komst van onder meer Radja Nainggolan, Lautaro Martínez, Sime Vrsaljko, Stefan de Vrij en Keita Baldé Diao al een productieve transferzomer kenden en nog niet uitgewinkeld lijken. Inter zou van plan zijn om tot de laatste seconde van de Italiaanse transferperiode, die vrijdag om 20.00 uur op slot gaat, te werken aan de komst van de 32-jarige routinier.

De tijd begint echter de dringen voor de ambitieuze Milanezen en Real-voorzitter Florentino Pérez lijkt niet van zins om mee te werken. De preses wees geïnteresseerde clubs eerder namelijk al op de transferclausule van 750 miljoen euro in het contract van de middenvelder. Als het niet van een transfer komt, is Modric volgens Di Marzio niet van plan om zijn kont tegen de krib te gooien.

De Kroaat, die intern bij Real heeft aangegeven dat zijn wens om naar Milaan te vertrekken niet wordt ingegeven door economische overwegingen, zal zich professioneel blijven opstellen en uiteindelijk mogelijk met zijn huidige werkgever om de tafel gaan om over een nieuw contract en een salarisverhoging te praten. Modric is momenteel overigens met Real in Estland voor de wedstrijd om de Europese Super Cup tegen Atlético Madrid, die woensdagavond in Tallinn op het programma staat.