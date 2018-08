Piqué weigert voorbeeld te volgen: ‘Het volgende jaar moest hij met pensioen!’

Gerard Piqué keerde in 2008 terug bij Barcelona en in de afgelopen tien jaar heeft de verdediger meerdere titels op zijn naam geschreven met de Catalaanse topclub, waaronder de Champions League en LaLiga. Via de officiële kanalen van Barcelona laat de voormalig Spaans international weten dat hij nog iedere dag geniet van het spelletje.

“Je moet offers brengen hier bij Barcelona, vooral als je achterin speelt, vanwege de wijze waarop wij spelen. Soms krijg je de schuld. Je weet dat concurrentie hier altijd aanwezig is, de beste spelers in de wereld zijn hier en je moet vechten voor je plek. Het is nu tien jaar en elk jaar is er weer één om van te genieten”, aldus de 31-jarige Piqué, die in tegenstelling tot Carles Puyol weigert om te speculeren wanneer hij gaat vertrekken bij Barça.

“Ik ga niet zoals Puyol doen en zeggen dat ik hier nog tien jaar ga voetballen tot mijn veertigste. Het volgende jaar moest hij met pensioen! Ik ga van ieder seizoen genieten en wanneer het tijd is, is het tijd. Als ik terugkijk op alles, kan ik niet geloven wat ik allemaal heb gewonnen. Dat ik zoveel heb gespeeld. Dat ik zo belangrijk ben geweest. Ik heb genoten, net als de andere spelers.”

“Ik prijs mezelf gelukkig dat ik hier ben”, vervolgt de ex-verdediger van Manchester United. “Er komt een dag dat ik de handdoek in de ring gooi en moet vertrekken, maar tot die dag zich aandient, ga ik door met genieten, zoveel als ik kan”, besluit Piqué, die tot medio 2022 vastligt. Tot op heden heeft de stopper 447 wedstrijden voor Barcelona gespeeld, waarin hij 39 keer scoorde en 8 assists afleverde.