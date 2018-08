‘Hij heeft getekend voor acht miljoen netto per jaar, dat valt een beetje tegen’

Thibaut Courtois maakte onlangs de overstap van Chelsea naar Real Madrid. De Belgisch international, die voor zes jaar heeft getekend in het Santiago Bernabéu, hoopte al wekenlang op een transfer naar de Spaanse grootmacht, ook omdat zijn kinderen in Madrid wonen. Jan Mulder spreekt van een droomtransfer voor de doelman.

Bij Extra Time geeft de oud-voetballer aan dat hij heeft genoten van de beelden van de presentatie van Courtois bij Real. “Ik heb zelf gevoetbald en als ik iemand naar Real zie gaan, dan ben ik toch wel een beetje jaloers. Courtois gaat ook nog eens het doel verdedigen van die club. Dat is toch heel bijzonder, dat hij zes jaar het doel van de Koninklijke verdedigt?”

“Hij deed het voor de kinderen, voor het gezin. Ik geloof hem wel, afgezien van de grote reputatie van die club. Een transfer om van harte mee te feliciteren”, aldus Mulder. “Hij heeft getekend voor acht miljoen netto per jaar. Dat valt een beetje tegen", grapt Mulder, die wel verwacht dat Courtois de concurrentiestrijd met Keylor Navas gaat winnen.

Dat nu iedere dag verhalen in de Madrileense kranten komen over het reilen en zeilen van Courtois is logisch, aldus Mulder, ook gezien het verleden van de boomlange sluitpost bij Atlético Madrid. “Dat hoort erbij. Wat dacht je van Gonzalo Higuaín en Leonardo Bonucci bij Juventus en AC Milan?” Real Madrid heeft Courtois voor ongeveer veertig miljoen euro overgenomen van Chelsea.