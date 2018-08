Update: FC Groningen bevestigt komst vleugelverdediger uit Duitsland

FC Groningen presenteert dinsdagmiddag Tim Handwerker als aanwinst, zo weet RTV Noord te melden. Tijdens de persconferentie wordt bekend gemaakt of twintigjarige vleugelverdediger op huurbasis of definitief wordt overgenomen van 1.FC Köln. Volgens Geissblog.Köln wordt Handwerker door de Duitse club verhuurd en wordt een buitenlandse club verkozen boven een uitleenbeurt in de 3.Liga.

Handwerker speelt sinds vorige zomer in het shirt van 1.FC Köln en kwam afgelopen seizoen tot twaalf wedstrijden in het eerste elftal. De club uit Keulen degradeerde vorig jaar uit de Bundesliga. Handwerker kwam verder tot dertien wedstrijden voor het tweede elftal van 1.FC Köln, dat uitkomt in de Regionalliga West. Die Geißböcke namen de vleugelverdediger een jaar geleden over van Bayer Leverkusen.

De verdediger speelde sinds 2007 speelde in de jeugdopleiding van die Werkself, alvorens hij Bayer Leverkusen verruilde voor 1.FC Köln. Technisch manager Ron Jans wil de komst van Handwerker tegenover RTV Noord nog niet bevestigen, maar ook niet ontkennen. Via zijn officiële kanalen maakt FC Groningen bekend dat er dinsdagmiddag tijdens een persconferentie een nieuwe speler gepresenteerd zal worden.

Update 14 augustus 13.30 uur – FC Groningen bevestigt komst vleugelverdediger uit Duitsland

FC Groningen heeft dinsdagmiddag de komst van Tim Handwerker bevestigd. De jonge vleugelverdediger, die overkomt van 1.FC Köln, laat weten trots te zijn om zich aan te sluiten bij de Eredivisionist. Dinsdagmiddag wordt de twintigjarige verdediger officieel gepresenteerd. Handwerker komt op huurbasis over van de Duitse club.