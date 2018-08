Dinsdag, 14 Augustus 2018

PSG wil zich nog met 115 miljoen in Londen melden

AC Milan en Villarreal zijn tot een vergelijk over Carlos Bacca en Samu Castillejo gekomen. Castillejo wordt voor drie miljoen euro verhuurd met een verplichte optie tot koop van vijftien miljoen euro, terwijl Bacca weer in Vila-real gaat spelen. (AS)

Marcus Bettinelli overweegt bij Fulham te vertrekken. De doelman, die aanbiedingen van Crystal Palace en West Ham United liet schieten, is de dupe van de komst van Fabri en Sergio Rico. (Daily Mirror)

Tottenham Hotspur moet in de laatste weken van de transferwindow nog vrezen voor het vertrek van Christian Eriksen. Paris Saint-Germain wil zich nog met een bedrag van 115 miljoen euro voor de middenvelder gaan melden. (Daily Express) Paris Saint-Germain wil zich nog met een bedrag van 115 miljoen euro voor de middenvelder gaan melden.

Moise Kean lijkt op weg naar AS Monaco. De veelbelovende aanvaller van Juventus is samen met zaakwaarnemer Mino Raiola in Montecarlo om een eventuele overstap naar de Ligue 1-club af te ronden. (France Football)

Mohamed Elneny bleef in de eerste competitiewedstrijd van Arsenal negentig minuten op de bank. Olympique Marseille overweegt een bod uit te brengen op de Egyptische middenvelder. (Daily Mirror)