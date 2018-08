‘Feyenoord werkt tot verbazing van Vilhena niet mee aan transfer’

Tonny Vilhena staat in de belangstelling van Eintracht Frankfurt, zo melden Voetbal International en het Algemeen Dagblad dinsdagochtend. De middenvelder van Feyenoord heeft zelf naar verluidt wel oren naar een overstap naar de Duitse bekerwinnaar, maar de Rotterdammers weigeren mee te werken aan een vertrek van de 23-jarige Oranje-international.

Die beslissing zorgt volgens bovengenoemde media weer tot verbazing bij Vilhena. De middenvelder ging er, nadat zijn contract de afgelopen jaren al twee keer tussentijds werd verlengd, van uit dat Feyenoord zich deze zomer coulant zou opstellen als zich een interessante club zou aandienen. De elfvoudig international ligt nog tot medio 2020 vast in De Kuip en lijkt in ieder geval het komende halfjaar bij de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot te blijven.

Frankfurt probeerde Feyenoord vorige week namelijk al aan de onderhandelingstafel te krijgen en wil de zaken bespoedigen nu de club afgelopen zondag kansloos verloor van Bayern München. In de strijd om de Duitse Super Cup werd het maar liefst 5-0 voor der Rekordmeister. Eintracht winkelde de afgelopen jaren al vaker in de Eredivisie, aangezien het onder meer Jetro Willems en Sébastien Haller onder contract heeft staan. Jonathan de Guzman is een ander bekend gezicht in de selectie van die Adler.

Vilhena was eerder al dicht bij een overstap naar het Italiaanse Sampdoria, maar zag toen om privéredenen toch af van een vertrek. De transfervrije overstap van Karim El Ahmadi naar Al Ittihad eerder deze zomer lijkt een van de redenen waarom Feyenoord zich nu terughoudend opstelt. Met de van Southampton gehuurde Jordy Clasie werd er al wel ingespeeld op het vertrek van de aanvoerder.