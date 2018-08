PEC Zwolle slaat transfervrije slag in Rotterdam: ‘Snelheid en dreiging’

Stanley Elbers vervolgt zijn loopbaan bij PEC Zwolle, zo maken de Blauwvingers dinsdagochtend bekend via de officiële kanalen. De 26-jarige vleugelaanvaller wordt transfervrij overgenomen van Excelsior, waar hij de afgelopen drie jaar onder contract stond. Elbers heeft in het MAC3PARK Stadion een contract voor twee seizoenen getekend.

Zijn overstap naar PEC betekent voor Elbers een hereniging met Mike van Duinen, met wie hij in het verleden al samenspeelde bij Excelsior en, eerder nog, ADO Den Haag. De vleugelspits genoot een deel van zijn jeugdopleiding in de Hofstad en maakte tussen 2011 en 2013 deel uit van de hoofdmacht van de Hagenaars. Vijf jaar geleden volgde een vertrek naar Helmond Sport, waar hij twee seizoenen actief was.

Technisch directeur Gerard Nijkamp van PEC is blij met de versterking: “Stanley is een speler die past in het door ons geschetste profiel. Met zijn snelheid en constante dreiging op de helft van de tegenstander, kan hij het elke verdediger lastig maken. Daarnaast heeft onze nieuwe aanwinst scorend vermogen, geeft hij ons meer mogelijkheden in de voorhoede en brengt hij met zijn 26 jaar ook nog eens de nodige ervaring mee.”