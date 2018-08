Van Dijk onder de indruk van nieuwkomer: ‘Hij heeft veel kwaliteit aan de bal’

Jürgen Klopp wisselde bij Liverpool de afgelopen seizoenen nog af tussen Loris Karius en Simon Mignolet, maar nadat the Reds deze zomer ruim zestig miljoen euro neerlegden voor Alisson Becker is de Braziliaan de nieuwe onbetwiste eerste keus onder de lat. Virgil van Dijk is blij met de komst van de WK-ganger en verwacht dat de onderlinge samenwerking in de toekomst er alleen nog maar verder op vooruit zal gaan.

“Hij is erg goed. We praten veel met elkaar. Hij laat in het veld vaak van zich horen en dat helpt. Het helpt mij en iedereen in de verdediging. Zijn uitstraling is ook goed. Hij heeft veel kwaliteiten aan de bal en dat zorgt ervoor dat we ons spel kunnen spelen. We hebben er in de voorbereiding al hard aan gewerkt en we blijven oefenen. Er moet nog steeds veel gebeuren”, legde hij uit in gesprek met de Engelse pers.

Liverpool versterkte zich deze zomer naast Alisson ook met Naby Keïta, Fabinho en Xherdan Shaqiri en de verwachtingen op Anfield zijn hoog gespannen. Van Dijk hoopt dat zijn ploeg het regerend landskampioen Manchester City en de andere titelpretendenten moeilijk kan gaan maken: “Het belangrijkste is dat we naar onszelf blijven kijken. We weten dat we nu een geweldig elftal hebben. Iedereen die voor Liverpool speelt heeft veel kwaliteiten.”

“Het gaat erom dat we consistent moeten zijn. We willen op alle fronten meedoen, maar we moeten ook naar onszelf blijven kijken. Natuurlijk willen we meedoen. Ik voel wat dat betreft geen extra druk, maar we gaan elke wedstrijd wel in met de wil om te winnen. Zo staan we erin. Onze focus was goed tegen West Ham United (een 4-0 overwinning in de eerste speelronde, red.) en nu moeten we herstellen en ons weer richten op het duel met Crystal Palace van maandag. Dat wordt een hele zware wedstrijd.”