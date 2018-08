‘Labyad heeft het heel goed gedaan, ik zou wel zo iemand kunnen zijn’

Oussama Tannane trok twee jaar geleden met hoge verwachtingen van Heracles Almelo naar Saint-Étienne, maar zijn avontuur in Frankrijk verliep niet helemaal zoals gehoopt. Inmiddels is de aanvaller, die tussendoor ook nog werd verhuurd aan Las Palmas, bij FC Utrecht weer terug in de Eredivisie en Tannane hoopt dit seizoen veel aan spelen toe te komen.

De Domstedelingen waren niet de enige club die interesse toonden in een huurconstructie, aangezien ook AZ en zijn oude club Heracles wel wat zagen in de komst van de negenvoudig Marokkaans international. Tannane maakte echter bewust de overstap naar de Domstad: “Ik heb speciaal voor FC Utrecht gekozen, omdat ze een goed verhaal hadden en omdat ik hier als jeugdspeler een jaar heb gespeeld.”

“In die tijd had ik een goede band met Jean-Paul de Jong, die nu de trainer is. Daarnaast is het dicht bij Amsterdam en dat is voor mij thuis”, legt hij uit in gesprek met De Telegraaf. In de Galgenwaard wordt de aanvaller gezien als de opvolger van de naar Ajax vertrokken Zakaria Labyad en hij snapt die vergelijking wel.

“Ik denk dat ik misschien wel een beetje eenzelfde type speler ben. Labyad heeft het heel goed gedaan vorig jaar en heeft speciale kwaliteiten, zoals zijn snelheid en scorend vermogen. Ik zou wel zo iemand kunnen zijn”, vervolgt hij zijn verhaal. FC Utrecht neemt het zondag op tegen PEC Zwolle, maar deze confrontatie komt wellicht nog te vroeg voor de nieuwkomer, aangezien hij een tijd niet getraind heeft en wedstrijdritme mist: “Dus ik heb wel wat tijd nodig om op conditie te komen.”