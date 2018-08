PSV doet goede zaken: ‘Ik zie gelijkenissen met Luka Modric’

PSV leek lange tijd in zee te gaan met Mexicaans international Erick Gutiérrez, maar besloot het uiteindelijk toch dichterbij huis te zoeken door Ryan Thomas voor drie miljoen euro op te pikken bij PEC Zwolle. De Nieuw-Zeelander was de afgelopen seizoenen een van de uitblinkers bij de Blauwvingers en Arnold Bruggink denkt dat zijn voormalige werkgever goede zaken heeft gedaan.

De oud-spits kan zich nog goed herinneren hoe sterk Thomas afgelopen seizoen speelde tegen AZ: “Toen was hij zo goed aan de bal, dat de tegenstanders gek werden”, legt hij uit aan de Stentor. “Op een gegeven moment overdreef hij het ook een beetje. Maar ik heb veel wedstrijden van hem gezien en ik vind het echt een strateeg, met grote kwaliteiten die PSV goed kan gebruiken.”

Bruggink krijgt bijval van Ron Jans, die Thomas nog kent van hun gezamenlijke tijd in Zwolle en hem een ‘extreem goede speler’ noemt. Het heeft de huidige technisch manager van FC Groningen verbaasd dat het zo lang duurde voordat er een topclub op de stoep stond voor de tienvoudig international, aangezien Jans in het verleden al niet uitsloot dat de middenvelder ooit bij Real Madrid terecht zou komen.

“Niet meteen, maar ik zie bijvoorbeeld wel gelijkenissen met Luka Modric. De slimmigheden in het spel en ook een carrière die vrij laat op gang komt.” Jans snapt dat Thomas het eerst nog wel moet laten zien in Eindhoven, maar verwacht niet dat zijn voormalige pupil net als bijvoorbeeld Bart Ramselaar op het tweede of derde plan terecht zal komen: “Hij laat zijn teamgenoten beter spelen, is slim, ziet de ruimtes en onderschept ontzettend veel ballen. Thomas heeft andere kwaliteiten dan spelers als Jorrit Hendrix en Ramselaar. Deze speler is veel beter dan iedereen denkt.”