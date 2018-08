Feyenoord-iconen keihard: ‘Dit elftal heeft geen kwaliteit, straalt niets uit'

Bij Feyenoord is het na drie wedstrijden al alarmfase één. De Rotterdammers wonnen de Johan Cruijff Schaal weliswaar door PSV na strafschoppen te verslaan, maar verloren vervolgens van AS Trencín (4-0) en De Graafschap (2-0). Rinus Israël en Wim Rijsbergen zijn in gesprek met het Algemeen Dagblad hard over het huidige elftal van Feyenoord.

“Dan moet je dus de conclusie trekken dat je gewoon een slecht elftal hebt. Ja, wat moet ik dan? Dit wordt geen positief verhaal, hoor. Natuurlijk zullen die jongens best gewild hebben in Doetinchem, zoals Van Persie zei. Punt is alleen: dit elftal heeft geen kwaliteit, het straalt niets uit. En het mist nu al twee duels op een rij de instelling die nodig is om wedstrijden te winnen”, zegt de oud-verdediger van de Rotterdammers. Hij stelt dat de rust bij Feyenoord zou kunnen terugkeren als er komende donderdag in eigen huis dik gewonnen wordt van Trencín.

“Maar van zo'n ploegje moet je toch gewoon riant kunnen winnen, zeg? Ik vind echt dat Feyenoord zich voor schut heeft laten zetten in Slowakije. Dat mogen ze zichzelf verwijten”, stelt Israël. Rijsbergen mist karakter in de selectie van Feyenoord en wijst erop dat Karim El Ahmadi de afgelopen jaren het verschil maakte. “Zonder hem is er geen speler die de boel bij elkaar houdt. Dat zag je in Eindhoven al.”

“Van Persie heeft die uitstraling vanzelfsprekend wel, alleen is hij geen jongen die tijdens zo'n wedstrijd tegen De Graafschap de jongens bijeenroept en zegt: Tot hier en niet verder. Ook Jordy Clasie niet. Hij heeft twee jaar niet gevoetbald. En dat zie je. Deze selectie is niet topclubwaardig”, concludeert de voormalig verdediger van Feyenoord. “Ik denk dat Feyenoord moet hopen dat het weer de KNVB-beker wint dit seizoen. Om het kampioenschap gaat deze selectie namelijk niet strijden.”