‘Voormalig WK-deelnemer moet defensie van FC Twente completeren’

FC Twente hoopt op korte termijn Cristian González aan de selectie toe te voegen, zo meldt TC Tubantia dinsdag. De 22-jarige verdediger van Sevilla moet volgens het regionale dagblad de laatste defensieve versterking van de Enschedese club worden.

González maakte twee jaar geleden de overstap van Danubio naar Sevilla, waar hij uiteindelijk niet verder is gekomen dan het tweede elftal. De centrale verdediger uit Uruguay kan nu op huurbasis naar FC Twente vertrekken en beschikt bovendien over een Italiaans paspoort. Hij deed in 2015 mee aan het WK Onder-20 in Nieuw-Zeeland, waar Uruguay in de achtste finales door Brazilië na strafschoppen werd uitgeschakeld.

Eerder trok FC Twente al Xandro Schenk, Rafael Ramos, Nacho en Richardinho voor de defensie aan. Technisch directeur Ted van Leeuwen hoopt voor het verstrijken van de transferdeadline nog twee buitenspelers aan te trekken.